Вальверде прокомментировал победу над "МЮ"

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Вальверде прокомментировал победу над "МЮ"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча Международного Кубка Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Мы очень уважаем соперника. У "Манчестер Юнайтед" чрезвычайно сильная команда. В первом тайме игра протекала очень быстро, голевые моменты были у обеих команд. После перерыва мы старались действовать спокойнее и контролировали игру. У "МЮ" было больше игровой практики, и хотя это был товарищеский матч, обе команды хотели победить" - цитирует Вальверде официальный сайт "сине-гранатовых". 

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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