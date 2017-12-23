Вальверде прокомментировал победу над "Реалом"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался после матча 17-го тура испанской Примеры против мадридского "Реала".
"В первом тайме "Реал" играл очень хорошо, соперник вынуждал нас действовать через длинный пас, но нам всё равно удавалось создавать опасные моменты. После перерыва мы взяли ход матча под свой контроль и завладели мячом. Мы не стали менять нашу тактику после второго гола, продолжили атаковать. В этот отрезок "Реал" создал чуть ли не больше моментов, чем при игре в равных составах. Мы могли и пропустить.
Мы очень довольны, так как выиграли на выезде у сильного соперника. Это Эль Класико, очень важная игра. Сегодня друг другу противостояли две команды, каждая из которых может победить в отдельно взятом матче. Мы почти равны по силе, но эта встреча станет уроком для всех. Раньше они обыгрывали нас, теперь мы были лучше и победили. Всё может поменяться.
Ещё даже не завершился первый круг Примеры, впереди много матчей. У нас есть хороший отрыв, но он ничего не значит на данный момент, потому что ещё ничего не решено" - приводит слова Вальверде Marca.
Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Барселона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11