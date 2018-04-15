Вальверде прокомментировал победу над "Валенсией"

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Вальверде прокомментировал победу над "Валенсией"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 32-го тура испанской Примеры против "Валенсии".

"Важно то, как вы реагируете на серьёзное поражение, что делаете в следующем матче. Каждый игрок "Барселоны" способен взять на себя ответственность и повести за собой команду. У нас было несколько ошибок, но тер Штеген выручил нас. Он экстраординарный вратарь" - цитирует Вальверде Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
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8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
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12 Леганес 32 39
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14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
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