Вальверде прокомментировал победу над "Валенсией"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 32-го тура испанской Примеры против "Валенсии".

"Важно то, как вы реагируете на серьёзное поражение, что делаете в следующем матче. Каждый игрок "Барселоны" способен взять на себя ответственность и повести за собой команду. У нас было несколько ошибок, но тер Штеген выручил нас. Он экстраординарный вратарь" - цитирует Вальверде Marca.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Валенсия". | http://soccernews.ru