Вальверде прокомментировал победу над "Вильярреалом"

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Вальверде прокомментировал победу над "Вильярреалом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после победы над "Вильярреалом" в матче 15-го тура испанской Примеры.

"Это был важный и тяжёлый матч против отличной команды, у которой трудно отобрать очки в гостях. Они доставили нам проблемы в плане контроля мяча и отвечали острыми контратаками. После домашней ничьей мы хотели победить. "Вильярреал" плотно опекал нас в центре поля, так что многое зависело от действий фланговых игроков. В первом тайме мы рисковали, слишком оголяя тылы - при потере мяча соперник получал свободные зоны. После перерыва ключевыми стали забеги Альбы. У него очень хорошее взаимодействие с Месси, они для нас как страховой полис" - цитирует Вальверде Football Espana. 

Не пропустите видеообзор матча "Вильярреал" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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