Вальверде прокомментировал победу над "Жироной"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 25-го тура испанской Примеры против "Жироны".

"Нам повезло, что мы быстро сравняли счёт. Игроки "Жироны" своей производительностью удивили нас. Мы изучали их стиль - они отправляют много игроков в атаку. Это рискованно, и это давало нам возможность создавать больше голевых моментов. У каждой команды есть оружие, благодаря которому можно доставить сопернику проблемы" - приводит слова Вальверде Marca.

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