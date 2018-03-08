Вальверде прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по поводу итоговой победы "Реала" в противостоянии с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"В первой игре ПСЖ хорошо выглядел, но тот матч завершился с преимуществом для "Реала" в два гола. "Сливочные" добились великолепного результата. "Реал" - это всегда "Реал". Они всегда хороши при таких сценариях. Мадридцы были лучше, чем ПСЖ" - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

Напомним, что "Реал" обыграл ПСЖ на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 3:1, а на "Парк де Пренс" королевский клуб снова взял верх - 1:2.

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