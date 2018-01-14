Вальверде прокомментировал подписание "Барселоной" Мины

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание своим клубом защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.

"Мы должны увидеть, в каком состоянии он находится. Он должен начать тренироваться вместе с командой. Он уверен в себе, смел при наступательных и оборонительных действиях. Остальное мы узнаем о нем по его работе на тренировках", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Мина уже провел первую тренировку в "Барселоне". | soccernews.ru