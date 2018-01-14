Вальверде прокомментировал подписание "Барселоной" Мины

Теги барселонаэрнесто вальвердейерри мина

Вальверде прокомментировал подписание "Барселоной" МиныГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание своим клубом защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.

"Мы должны увидеть, в каком состоянии он находится. Он должен начать тренироваться вместе с командой. Он уверен в себе, смел при наступательных и оборонительных действиях. Остальное мы узнаем о нем по его работе на тренировках", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Мина уже провел первую тренировку в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов