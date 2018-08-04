Вальверде прокомментировал подписание Видаля

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Вальверде прокомментировал подписание ВидаляГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал подписание своим клубом полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

"Он - игрок, который, как мы надеемся, со своим опытом и высоким уровнем даст нам энергию в середине поля. Он сыграл много больших матчей в командах, за которые он выступал. В этих играх он был заметной фигурой на поле, агрессивным, и мы надеемся, что он внесет большой вклад в будущие успехи клуба. Это игрок, как и Паулиньо, иного профиля, нежели мы привыкли видеть на "Камп Ноу", но мы думаем, что он может дать нам многое.

Он похож на воина. Он - игрок, который отдает всего себя на поле, который передает этот дух остальным партнерам по команде. Эти его качества мы хотим использовать для достижения наших целей", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним,  "Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбека. | soccernews.ru

Комментарии
Валентина

Зачем Барселоне собирать возрастных игроков. ? Гвардиола старался растить свою молодежь...Вот поэтому Барса сегодня носит чемпионское звание...Месси , Хави , Иньеста ,Пуйель и ДР..Все это --- Гвардиола...

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