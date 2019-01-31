Вальверде прокомментировал погром "Севильи" в Кубке Испании

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу своей команды над "Севильей" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании.

"Мы очень интенсивно начали матч, забили быстрый гол, а потом пришёл черёд Силлессена. Команда поступательно довела счёт до 4:1, а в конце мы воспользовались тем, что "Севилья" пошла вперёд и стала оставлять свободные зоны. Иногда кто-то может подумать, что мы готовы пожертвовать каким-то турниром. Но это не так. Мы мечтаем выиграть во всех соревнованиях, и Кубок не является исключением" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что после гостевого поражения 0:2 "Барселона" на своём поле деклассировала "Севилью" со счётом 6:1 и добыла путёвку в 1/2 финала Кубка Испании.

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