Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетика"

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Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетика"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об игре 1-го тура Примеры против "Атлетика" (0:1).

"Мы плохо сыграли в первом тайме. У нас не было контроля, но мы все равно смогли создать несколько опасных моментов. После перерыва мы завладели игрой. "Атлетик" стал играть от обороны, поэтому нам было сложно обострять ситуацию у их ворот.

Мы привыкли, что Месси нам помогает, однако нужно уметь справляться и без него. Разумеется, его очень не хватает, когда приезжаешь в Бильбао", - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что Месси повредил икроножную мышцу после возвращения из отпуска.

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