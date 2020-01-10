Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетико"

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Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетико"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с "Атлетико" (2:3).

"Мы превосходили соперника на протяжении всей игры. Думали, что уже победили. Такое ощущение было всю игру, за исключением некоторых эпизодов. В концовке матча мы не понимали, как нам остановить игру. Противник начал действовать быстрее и удивил нас. Думаю, было два действия, которые нам дорого стоили.

Мое будущее? Я продолжаю делать свою работу. В футболе всегда возникает нестабильность после поражений. Вскоре мы обсудим это. Но я продолжаю делать свое дело - тренировать", - приводит слова Вальверде As.

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