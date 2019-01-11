Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о кубковом поединке с "Леванте", который завершился победой "лягушек" со счетом 2:1.

"Нам необходима ротация несмотря на риск. Я подобрал оптимальный состав для победы, однако поражения иногда случаются. Мне понравился дебют Мурильо, он станет отличным примером для молодых футболистов" - приводит слова Вальверде Sport.es.

Напомним, что ответная игра 1/8 финала Кубка Испании запланирована на 17 января.

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