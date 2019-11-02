Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча с "Леванте" (1:3).

"Мы уже побеждали после первых неудачных выездных игр. Нужно двигаться вперед. Мы проиграли сегодня и этого уже не изменить, однако мы должны подробно разобрать игру.

Мы плохо играли после перерыва. У нас практически не было голевых моментов. Соперник также не создал много моментов, однако им удалось забить дважды за две минуты. Третий гол оказал сильное влияние на нас.

Моя отставка? Я не переживаю за это. Я хочу смотреть только вперед", - приводит слова Вальверде As.

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