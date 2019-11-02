Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча с "Леванте" (1:3).
"Мы уже побеждали после первых неудачных выездных игр. Нужно двигаться вперед. Мы проиграли сегодня и этого уже не изменить, однако мы должны подробно разобрать игру.
Мы плохо играли после перерыва. У нас практически не было голевых моментов. Соперник также не создал много моментов, однако им удалось забить дважды за две минуты. Третий гол оказал сильное влияние на нас.
Моя отставка? Я не переживаю за это. Я хочу смотреть только вперед", - приводит слова Вальверде As.
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"Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
|Гранада
|11
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Леванте
|12
|17
|9
|Валенсия
|12
|17
|10
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|11
|Хетафе
|11
|16
|12
|Осасуна
|11
|15
|13
|Реал Вальядолид
|11
|14
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5