Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"

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Вальверде прокомментировал поражение от "Леванте"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча с "Леванте" (1:3).

"Мы уже побеждали после первых неудачных выездных игр. Нужно двигаться вперед. Мы проиграли сегодня и этого уже не изменить, однако мы должны подробно разобрать игру.

Мы плохо играли после перерыва. У нас практически не было голевых моментов. Соперник также не создал много моментов, однако им удалось забить дважды за две минуты. Третий гол оказал сильное влияние на нас.

Моя отставка? Я не переживаю за это. Я хочу смотреть только вперед", - приводит слова Вальверде As.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Магата бы в Барселону, по другому бы забегали. Он вроде и без работы сейчас.

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zenden 1985
zenden 1985

Качели какие-то. То игра вроде бы пошла, то опять отгребаем. Ладно бы состав молодой как у Аякса, Челси или ЦСКА, можно было бы понять, а у Барсы одни мастадонты в составе, образно говоря, должны были на раз-два в чемпионате Испании всех выносить. Вальверде заработался, пора ему дать отдохнуть.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как они кого-то могут выносить,если Месси - пешеход,Бускетс - пешеход,Пике - пешеход,Суарес - пешеход ?

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zenden 1985
zenden 1985

Могут выносить, просто их не могут заставить. Я же выше выше и написал - "мастадонты". Расшевелить их надо.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Против Месси и его друзей никто ничего не скажет...

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zenden 1985
zenden 1985

Может ты в чем то и прав.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

BARCAMAN:"Барселона ? Я не переживаю за это.Я хочу следить за Ювентусом"

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