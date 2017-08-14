Вальверде прокомментировал поражение от "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался после первого матча за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

"Мы ни разу не выпали из игры. При счёте 1:1 пропустили сумасшедший гол, потом ещё один. Были эпизоды, когда мы могли выйти вперёд, но это футбол - моменты нужно не только создавать, но и реализовывать. В целом, думаю, это был равный матч, обе команды сыграли хорошо. У каждой команды свой стиль игры. "Реал" создавал опасность во время контратак. Они умело используют свободное пространство, откуда и пришёл второй гол, ставший победным. Я не боюсь негативных последствий. Мы проиграли, но нужно двигаться дальше, несмотря на плохой результат и то, что соперник теперь стал фаворитом. Всё ещё впереди, будет ответный матч, поражение или победа ничего не значат" - цитирует Вальверде Football Espana.

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