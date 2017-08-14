Вальверде прокомментировал поражение от "Реала"

Теги эрнесто вальвердереал мадридбарселона

Вальверде прокомментировал поражение от "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался после первого матча за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

"Мы ни разу не выпали из игры. При счёте 1:1 пропустили сумасшедший гол, потом ещё один. Были эпизоды, когда мы могли выйти вперёд, но это футбол - моменты нужно не только создавать, но и реализовывать. В целом, думаю, это был равный матч, обе команды сыграли хорошо. У каждой команды свой стиль игры. "Реал" создавал опасность во время контратак. Они умело используют свободное пространство, откуда и пришёл второй гол, ставший победным. Я не боюсь негативных последствий. Мы проиграли, но нужно двигаться дальше, несмотря на плохой результат и то, что соперник теперь стал фаворитом. Всё ещё впереди, будет ответный матч, поражение или победа ничего не значат" - цитирует Вальверде Football Espana.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов