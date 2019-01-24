Вальверде прокомментировал поражение от "Севильи"

Теги барселонасевильяэрнесто вальверде

Вальверде прокомментировал поражение от "Севильи"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от "Севильи" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

"До перерыва мы контролировали игру, но во втором тайме нас немного затянуло. "Севилья" добилась отличного результата, но мы постараемся отыграться в ответном матче. Приложим максимум усилий, чтобы продолжать выступление в этом турнире. Было рискованно выпускать Боатенга в стартовом составе, но этого требовала ситуация. Неучастие Месси? Не жалею об этом. Я должен был так сделать" - сказал Вальверде.

Напомним, что "Севилья" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 30 января.

Не пропустите: Счастливый билет для сбитого летчика: зачем "Барселоне" понадобился Кевин-Принс Боатенг? | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси"

"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов