Вальверде прокомментировал поражение от "Севильи"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от "Севильи" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.
"До перерыва мы контролировали игру, но во втором тайме нас немного затянуло. "Севилья" добилась отличного результата, но мы постараемся отыграться в ответном матче. Приложим максимум усилий, чтобы продолжать выступление в этом турнире. Было рискованно выпускать Боатенга в стартовом составе, но этого требовала ситуация. Неучастие Месси? Не жалею об этом. Я должен был так сделать" - сказал Вальверде.
Напомним, что "Севилья" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 30 января.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
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|Эйбар
|20
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|12
|Жирона
|20
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|24
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
|20
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|Сельта Виго
|20
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|20
|20
|19
|Вильярреал
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|Уэска
|20
|11