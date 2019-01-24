Вальверде прокомментировал поражение от "Севильи"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от "Севильи" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

"До перерыва мы контролировали игру, но во втором тайме нас немного затянуло. "Севилья" добилась отличного результата, но мы постараемся отыграться в ответном матче. Приложим максимум усилий, чтобы продолжать выступление в этом турнире. Было рискованно выпускать Боатенга в стартовом составе, но этого требовала ситуация. Неучастие Месси? Не жалею об этом. Я должен был так сделать" - сказал Вальверде.

Напомним, что "Севилья" обыграла "Барселону" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 30 января.

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