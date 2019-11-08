Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между Месси и Гризманном

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Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между Месси и Гризманном

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о возможном конфликте нападающих Антуана Гризманна и Лионеля Месси. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

В сентябре стало известно, что Гризманну непросто наладить отношение с аргентинцем. Испанские СМИ сообщили, что игроки не общаются друг с другом.

"Сейчас об этом много разговоров, но все проще, чем кажется.

Я понимаю, что Гризманн привык немного к другому футболу. Антуан должен привыкнуть к нашему стилю. У Неймара тоже были сложности в первый год. Как только они наладят взаимосвязь, все встанет на свои места", - сказал Вальверде.

Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" этим летом за 120 миллионов евро

А еще: Месси и Гризманн не разговаривают во время тренировок| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

И по теме. Левоногий форвард, должен играть на той позиции, с которой ему легче забивать. ....Так что кивать на правоногого Неймара, который играл на левом фланге, может только тупой физрук!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И что ему мешает с левого фланга бить левой в ближний и дальний угол ?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Что тут не понятного. Слухи эти распостраняют из штаба конкурента. .....А кто главный конкурент, это знают все собаки в Испании )

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Суарез в курсе

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вальверде:"Наш стиль - давать откаты со своей зарплаты инопланетному гению"

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