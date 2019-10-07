Вальверде прокомментировал разгромную победу над "Севильей"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча восьмого тура Примеры против "Севильи".
Напомним, что "блауграна" разгромила соперника со счётом 4:0 и вышла на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата.
"Мы удачно прошли ряд сложных матчей. Теперь нам лучше, мы гораздо счастливее. Результат достигнут. Что касается игры с "Севильей", то у нас было много моментов, а у них - мало", - цитирует Вальверде El Chiringuito.
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