Вальверде прокомментировал разгромную победу над "Севильей"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча восьмого тура Примеры против "Севильи".

Напомним, что "блауграна" разгромила соперника со счётом 4:0 и вышла на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата.

"Мы удачно прошли ряд сложных матчей. Теперь нам лучше, мы гораздо счастливее. Результат достигнут. Что касается игры с "Севильей", то у нас было много моментов, а у них - мало", - цитирует Вальверде El Chiringuito.

Не пропустите: Супергол Суареса в матче с "Севильей" (видео). | http://soccernews.ru