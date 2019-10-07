Вальверде прокомментировал разгромную победу над "Севильей"

Теги эрнесто вальвердебарселонасевилья

Вальверде прокомментировал разгромную победу над "Севильей"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча восьмого тура Примеры против "Севильи".

Напомним, что "блауграна" разгромила соперника со счётом 4:0 и вышла на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата.

"Мы удачно прошли ряд сложных матчей. Теперь нам лучше, мы гораздо счастливее. Результат достигнут. Что касается игры с "Севильей", то у нас было много моментов, а у них - мало", - цитирует Вальверде El Chiringuito.

Не пропустите: Супергол Суареса в матче с "Севильей" (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра

Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов