Вальверде прокомментировал серию неудач "Реала"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о неудачной серии мадридского "Реала", который вылетел из двух турниров в течение недели.

"Мы смотрим за "Реалом" со стороны и относимся к мадридскому клубу с огромным уважением. Футбол таков, что все может измениться всего за неделю. Когда ты видишь, как фавориты Лиги Чемпионов один за другим вылетают из турнира, то понимаешь, какой это сложный турнир. Нам стоит учесть их ошибки и не расслабляться", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв "Барселоне" (1:1, 0:3), а также из Лиги Чемпионов, уступив "Аяксу" (2:1, 1:4).

В чемпионате Испании "Барселона" занимает первое место, опережая идущий третьим "Реал" на 12 очков.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Лионом" 13 марта (первый матч - 0:0).

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