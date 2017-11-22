Вальверде прокомментировал ситуацию с новым контрактом для Месси

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Вальверде прокомментировал ситуацию с новым контрактом для Месси

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о ситуации с новым соглашением форварда Лионеля Месси.

"Месси играет сейчас за "Барселону", и мы не хотим слишком много думать о будущем. Нет необходимости так много рассуждать о чем-то, когда на самом деле ничего не происходит. Давайте просто наслаждаться игрой" - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Месси продлил контракт до 2021 года, однако официального подтверждения не последовало.

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