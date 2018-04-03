Вальверде прокомментировал ситуацию с возможным уходом Умтити

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба ведущего защитника его команды Самюэля Умтити.

" Я не слышал заявлений Умтити. Я только знаю, что он очень счастлив здесь, и мы очень счастливы иметь его в своем составе. Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно, и он будет выступать здесь на протяжении многих лет ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, о возможном уходе Умтити также высказался Альба. | soccernews.ru