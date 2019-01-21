Вальверде прокомментировал скандальный гол Суареса
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал скандальный гол форварда своей команды Луиса Суареса в ворота "Леганеса".
Тренер "сине-гранатовых" считает, что нет оснований сомневаться в легитимности этого забитого мяча.
"Это чистый гол. Если бы там было нарушение правил, то VAR отменил бы взятие ворот. Суарес не касался вратаря, поэтому гол засчитали. Не стоит придавать этому эпизоду большое значение. В таких моментах у каждого будет своё мнение" - цитирует Вальверде Football Espana.
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