Вальверде прокомментировал скандальный гол Суареса

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Вальверде прокомментировал скандальный гол Суареса

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал скандальный гол форварда своей команды Луиса Суареса в ворота "Леганеса".

Тренер "сине-гранатовых" считает, что нет оснований сомневаться в легитимности этого забитого мяча.

"Это чистый гол. Если бы там было нарушение правил, то VAR отменил бы взятие ворот. Суарес не касался вратаря, поэтому гол засчитали. Не стоит придавать этому эпизоду большое значение. В таких моментах у каждого будет своё мнение" - цитирует Вальверде Football Espana.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Был фол, такое нельзя засчитывать.

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OkTawius
Димон

Интересно, наши барсуки-правдорубы выступят с заявлениями "Вальверде - лжец", "Бартомеу всё купил", "чемпионство Барселоны куплено"?))

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Raul Real
Raul Real

будет другое заявление от "Барсучат": "во всем виноват вратарь Леганеса, нехерь прыгать под мяч когда бьют игроки Барсы"

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