Вальверде прокомментировал слухи о Гризманне

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи, связывающие его клуб с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

" Гризманн - отличный игрок, который выступает за другую команду, и мы очень уважаем "Атлетико", чтобы говорить о его игроках. Ранее клуб был ясен со своим заявлением. Мне больше нечего добавить ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, "Барселона" отрицает наличие договоренности с Гризманном. | soccernews.ru