Вальверде прокомментировал слухи о переходе де Йонга в "Барселону"

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Вальверде прокомментировал слухи о переходе де Йонга в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, что думает об информации о том, что  полузащитник "Аякса" Френки де Йонга перейдет в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Я не разговаривал с игроком. Не могу предсказать будущее. Он отличный футболист, я видел, как он играет. Сейчас де Йонг играет за "Аякс". Мы не можем обсуждать игроков других команд", - сказал Вальверде.

Ранее сообщалось, что де Йонг готов перейти в "Барселону". Агент игрока уже согласовал 5-летний контакт с клубом. 

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