Вальверде прокомментировал слухи о том, что Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о слухах про то, что Неймар пять раз просил каталонцев вернуть его в клуб.

"Лично со мной Неймар не общался. Он прекрасный футболист, однако он выступает за ПСЖ и мне больше нечего сказать" - приводит слова Вальверде AS.

Напомним, что Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года. Тогда ПСЖ заплатил за него 222 миллиона евро.

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