Вальверде прокомментировал слухи о возможном переходе Алиссона в "Барселону"

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Вальверде прокомментировал слухи о возможном переходе Алиссона в "Барселону"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи, который приписывают интерес его клуба к голкиперу "Ромы" Алиссону.

"Алиссон в "Барселоне"? Я думаю, что он - очень хороший вратарь. Но мы полностью довольны теми игроками, которые есть в нашем распоряжении", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией". | soccernews.ru

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