Вальверде прокомментировал слухи о возможном переходе Алиссона в "Барселону"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи, который приписывают интерес его клуба к голкиперу "Ромы" Алиссону.

" Алиссон в "Барселоне"? Я думаю, что он - очень хороший вратарь. Но мы полностью довольны теми игроками, которые есть в нашем распоряжении ", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Баварией". | soccernews.ru