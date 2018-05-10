Вальверде прокомментировал слухи о возможном уходе Дембеле

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Вальверде прокомментировал слухи о возможном уходе ДембелеГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба вингера его команды Усмана Дембеле.

"Уход Дембеле? Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Конечно, мы рассчитываем, что в следующем сезоне он будет нашим игроком. Он - очень талантливый футболист, техничный, играющий обеими ногами... У него - много времени впереди. Любой игрок нуждается в процессе адаптации, тем более такой молодой", - цитирует наставника "сине-гранатовых" RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Вальверде будет не против ухода Дембеле. | soccernews.ru

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