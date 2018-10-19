Вальверде прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

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Вальверде прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о слухах, согласно которым в каталонский клуб может вернуться бразильский форвард Неймар, выступающий сейчас за ПСЖ.

"Это спекуляции. Он является игроком другой команды, а трансферное окно закрыто. Можно долго обсуждать подобные слухи, но в этом нет смысла. Посмотрим, что произойдёт в будущем" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что 26-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перешёл в ПСЖ. Однако в Париже бразилец не чувствует себя счастливым, поэтому хочет вернуться в Испанию.

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