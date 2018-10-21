Вальверде прокомментировал свое будущее в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде сделал заявление касательно своего будущего в клубе.

"Мое будущее в "Барселоне" для меня не имеет значения. Я сконцентрирован на двух предстоящих матчах, а слухи вокруг такого клуба как "Барселона" это обычное дело и вы ничего не сможете с этим поделать" - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" выиграла Примеру и Кубок Испании.

Соглашение Вальверде с "Барселоной" истекает по окончанию сезона.

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