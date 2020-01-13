Вальверде прокомментировал своё удаление в финале Суперкубка Испании

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился мнением о своём удалении в финальном матче Суперкубка Испании против "Атлетико".

"Я извинился перед Моратой. Это единственное, что я мог сделать в тот момент. Партнёры по команде похвалили меня, когда я уходил с поля. Весь тренерский штаб выразил мне поддержку", - приводит слова уругвайца Marca.

Напомним, что арбитр показал красную карточку Вальверде на 115-й минуте за фол последней надежды - хавбек сбил Альваро Морату, который выходил один на один с вратарём.

В итоге "Реал" удержал ничью и в серии пенальти разгромил "Атлетико" со счётом 4:1.

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