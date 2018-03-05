Вальверде прокомментировал травму Иньесты

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Вальверде прокомментировал травму Иньесты

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии по поводу травмы полузащитника Андреса Иньесты.

"С Андресом, как и с Месси, никто не сравнится. Такого уникального игрока невозможно заменить. Нужно подождать, посмотрим, что покажет МРТ. Похоже на надрыв мышцы, но будем надеяться, что всё не так серьёзно. Андрес знает, как привести себя в порядок" - цитирует Вальверде Goal.com.

Напомним, что Иньеста угодил в лазарет как минимум на три-четыре недели. | http://soccernews.ru

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