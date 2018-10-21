Вальверде прокомментировал травму Месси

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о повреждении капитана команды Лионеля Месси.

Это большая потеря для нас. Все мы знаем что это за футболист и какие мысли у соперника он вызывает. Мы должны смириться с его потерей и готовиться к следующим матчам" - приводит слова Вальверде Goal.com.

Напомним, что у Месси диагностирован перелом лучевой кости правой руки, из-за чего он выбыл на три недели.

Читайте также: Впервые с 2007 года Эль Класико состоится без Месси и Роналду. | http://soccernews.ru