Вальверде прокомментировал уход Роналду из "Реала"

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Вальверде прокомментировал уход Роналду из "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о трансфере Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

"Мы не знаем, стал ли "Реал" слабее, как повлияет на команду уход Роналду, однако я уверен - они работают так, чтобы минимизировать последствия. Нужно признать, что Криштиану - великий футболист, он многое сделал для "Реала" и Ла Лиги и стал большим соперником" - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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