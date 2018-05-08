Вальверде прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Гризманна

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Вальверде прокомментировал возможное подписание "Барселоной" ГризманнаГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал возможное подписание своим клубом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн? Мы должны уважительно относиться к "Атлетико", которому еще предстоит сыграть в финале Лиги Европы. Но мы знаем, что он - отличный игрок. Посмотрим, что произойдет в будущем", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, между "Барселоной" и "Атлетико" состоялся первый контакт по трансферу Гризманна. | soccernews.ru

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