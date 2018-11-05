Вальверде прокомментировал возможное появление Месси в матче с "Интером"

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Вальверде прокомментировал возможное появление Месси в матче с "Интером"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде еще не определился с ролью Лионеля Месси в игре против "Интера".

"У нас есть несколько вариантов. Месси может выйти в стартовом составе, может выйти на замену или не сыграть вообще. Мы не собираемся рисковать здоровьем Лионеля. Если мы посчитаем, что Месси будет безопасно появиться на поле, то выпустим его" - приводит слова Вальверде El Chiringuito.

Напомним, что Месси сломал руку несколько недель назад в матче с "Севильей", из-за чего вынужден был пропустить первую игру против "Интера" и Эль Класико.

Поединок между "Интером" и "Барселоной" состоится завтра в 23:00 по московскому времени.

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