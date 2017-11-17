Вальверде прокомментировал возможный трансфер Гризманна в "Барселону"

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Вальверде прокомментировал возможный трансфер Гризманна в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о слухах, которые связывают будущее форварда "Атлетико" Антуана Гризманна с каталонским клубом.

"Гризманн - прекрасный футболист. Сейчас его будущее много обсуждают, но в моем распоряжение лишь игроки "Барселоны". В будущем будет видно. Порой работникам СМИ удается предугадать трансферы, а потом они заявляют: "Я же вам говорил!"

Сделки в январе? Мы всегда открыты возможностям, как и все клубы. Мы довольны имеющимися у нас футболистами, однако и отрицать возможность трансферов не будем" - приводит слова Вальверде Sport.es.

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