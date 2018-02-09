Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка Испании

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Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка ИспанииГлавный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен игрой своей команды в матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" (2:0).

"Мы доминировали сегодня, хотя у "Валенсии" были шансы. Но мы заслуживали выход в финал. Я бы предпочел, чтобы игра была сделана раньше. На пути к финалу мы выиграли такие команды, как "Сельта", "Валенсия" и "Эспаньол", поэтому я очень доволен. Надеюсь, у нас будет больше удачи в финале.

Сейчас мы намерены сосредоточиться на чемпионате и Лиге Чемпионов, где у нас впереди очень сложные игры, но следующая из них против "Хетафе". Мои игроки имеют менталитет, чтобы побеждать во всех встречах", - отметил он. | http://soccernews.ru

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