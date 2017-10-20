Вальверде просит купить центрального защитника

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что команда нуждается в усилении обороны.

Как сообщает El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" просит в январе купить нового центрального защитника.

Наиболее вероятным вариантом для "Барселоны" считается центрбек "Палмейраса" Йерри Мина, однако игрок пока не хочет переходить в топ-клуб, так как в гранде у него могут возникнуть проблемы с игровой практикой в преддверии ЧМ-2018.

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