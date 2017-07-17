Вальверде: "Просить приобрести игрока? Это не для меня"

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Вальверде: "Просить приобрести игрока? Это не для меня"Новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о своих трансферных предпочтениях.

"Просил ли я приобрести того или иного игрока? Очевидно, что у нас есть диалог с руководством клуба, но просить купить игрока - это не для меня. Лучшие из возможных трансферов уже находятся в моей команде", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

Напомним, испанская пресса подвела первые итоги нахождения Вальверде "у руля" "Барселоны". | soccernews.ru

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