Вальверде: "Просить приобрести игрока? Это не для меня"

Новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о своих трансферных предпочтениях.

"Просил ли я приобрести того или иного игрока? Очевидно, что у нас есть диалог с руководством клуба, но просить купить игрока - это не для меня. Лучшие из возможных трансферов уже находятся в моей команде", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

Напомним, испанская пресса подвела первые итоги нахождения Вальверде "у руля" "Барселоны". | soccernews.ru