Вальверде провёл 50-й матч у руля "Барселоны"

Матч 31-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Леганесом" стал 50-м для Эрнесто Вальверде на посту главного тренера "сине-гранатовых", сообщает Sport.es.

Под руководством 54-летнего специалиста каталонская команда одержала 36 побед, 11 раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение, забив 116 голов и пропустив 26 мячей.

Стоит отметить, что "Барселона" в этом сезоне уверенно лидирует в чемпионате, дошла до финала Кубка Испании, а также близка к выходу в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru