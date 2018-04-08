Вальверде провёл 50-й матч у руля "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде провёл 50-й матч у руля "Барселоны"

Матч 31-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Леганесом" стал 50-м для Эрнесто Вальверде на посту главного тренера "сине-гранатовых", сообщает Sport.es.

Под руководством 54-летнего специалиста каталонская команда одержала 36 побед, 11 раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение, забив 116 голов и пропустив 26 мячей.

Стоит отметить, что "Барселона" в этом сезоне уверенно лидирует в чемпионате, дошла до финала Кубка Испании, а также близка к выходу в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов