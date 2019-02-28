Вальверде провёл юбилейный матч у руля "Барселоны"

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Вальверде провёл юбилейный матч у руля "Барселоны"

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала" стал сотым для Эрнесто Вальверде на посту главного тренера "Барселоны", сообщает твиттер Педро Мартина.

В этих играх "сине-гранатовые" одержали 68 побед, 23 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Это четвёртый результат в истории каталонского клуба.

Больше Вальверде в первых 100 матчах у руля "Барселоны" побеждали только Хосеп Гвардиола (71), Эленио Эррера (72) и Луис Энрике (80).

Вальверде возглавляет "Барселону" с лета 2017 года. С командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Не пропустите: Вальверде дал комментарий после победы "Барселоны" над "Реалом". | http://soccernews.ru

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