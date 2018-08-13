Вальверде прояснил будущее Усмана Дембеле

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Вальверде прояснил будущее Усмана Дембеле

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прояснил будущее вингера своей команды Усмана Дембеле.

"Дембеле - замечательный игрок. Мы возлагаем на него большие надежды. У него очень высокий уровень игры, он может нам помочь. Усман остаётся в "Барселоне". Множество слухов всегда возникали, но мы привыкли к этому и не позволяем внефутбольным моментам влиять на нашу игру" - цитирует Вальверде Goal.com.

Напомним, что на 21-летнего Дембеле претендует ПСЖ. Ранее также сообщалось об интересе к французу со стороны "Арсенала".

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