Вальверде прояснил будущее Усмана Дембеле
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прояснил будущее вингера своей команды Усмана Дембеле.
"Дембеле - замечательный игрок. Мы возлагаем на него большие надежды. У него очень высокий уровень игры, он может нам помочь. Усман остаётся в "Барселоне". Множество слухов всегда возникали, но мы привыкли к этому и не позволяем внефутбольным моментам влиять на нашу игру" - цитирует Вальверде Goal.com.
Напомним, что на 21-летнего Дембеле претендует ПСЖ. Ранее также сообщалось об интересе к французу со стороны "Арсенала".
Не пропустите: "Барселона" определилась, куда потратит 100 миллионов евро с возможной продажи Дембеле. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20