Вальверде: "Работа с Месси - это привилегия для меня, как для тренера"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил нападающего команды Лионеля Месси.

"Месси является одним и тем же игроком, что в "Барселоне", что в Австралии. Не могу ничего сказать о его игре за сборную Аргентины, так как это не мое дело. Игра Месси очаровывает всех. Работа с ним - это привилегия для меня, как для тренера. Мы хотим, чтобы Лионель хорошо чувствовал себя в клубе, так как он является лучшим игроком "Барселоны", - цитирует Вальверде Goal.com.

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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