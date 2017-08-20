Вальверде: "Работа в "Барселоне" - самое трудное испытание в моей карьере"

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Вальверде: "Работа в "Барселоне" - самое трудное испытание в моей карьере"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями в преддверии старта нового сезона Примеры.

"Матчи против "Реала" многому нас научили. Работа в "Барселоне" - самое трудное, но самое прекрасное испытание в моей карьере

Наш приоритет в матче с "Бетисом" - побеждать и хорошо играть. Я не знаю, как победить при плохой игре, но иногда это происходит. Думаю, мы всегда должны хорошо играть. Жду, что "Бетис" будет активно играть и давить на нас" - приводит слова Вальверде El Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" стартует в Примере с домашнего матча против "Бетиса", который состоится сегодня в 21:15 по московскому времени.  

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