Вальверде рассчитывает на Маскерано
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заверил, что он рассчитывает на защитника Хавьера Маскерано.
Ранее сообщалось, что аргентинец задумался об уходе из каталонского клуба во время зимнего трансферного окна из-за дефицита игровой практики.
"Маскерано - игрок "Барселоны", и мы на него рассчитываем. Хотим, чтобы он восстановился как можно скорее. Мы верим в него" - сказал Вальверде.
В этом сезоне Маскерано сыграл за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах.
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|Команда
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|Барселона
|14
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|Валенсия
|14
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|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
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|14
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|14
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|Реал Сосьедад
|14
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|Сельта Виго
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|11
|Бетис
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|Эйбар
|14
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|14
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|15
|Эспаньол
|14
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|14
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|17
|Депортиво Ла-Корунья
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|14
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