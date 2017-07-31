Вальверде рассчитывает на Томаса Вермалена

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Вальверде рассчитывает на Томаса Вермалена

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассчитывает на защитника Томаса Вермалена в новом сезоне, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник "сине-гранатовых" остался доволен работой бельгийского центрбека в ходе предсезонной подготовки.

Отмечается, что Вальверде видит в Вермалене сменщика для основной пары центральных защитников Жерара Пике и Самюэля Умтити

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