Вальверде рассказал, чем его удивляет Месси

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чем его удивляет ведущий бомбардир его команды Лионель Месси.

"Месси делает то, что он cделал на днях, всегда, и мы все ожидали от него такой игры, и он ее продемонстрировал. Больше всего меня впечатляет его постоянная конкурентоспособность и ответственность, которую он берет на свои плечи. Всем известно, что он способен решать исход каждой игры в одиночку, и он всегда пытается это делать", - цитирует наставника "сине-гранатовых" The Independent.

Напомним, Вальверде не смог объяснить, почему он еще не обыгрывал Симеоне. | soccernews.ru