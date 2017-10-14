Вальверде рассказал, чем его удивляет Месси
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чем его удивляет ведущий бомбардир его команды Лионель Месси.
"Месси делает то, что он cделал на днях, всегда, и мы все ожидали от него такой игры, и он ее продемонстрировал. Больше всего меня впечатляет его постоянная конкурентоспособность и ответственность, которую он берет на свои плечи. Всем известно, что он способен решать исход каждой игры в одиночку, и он всегда пытается это делать", - цитирует наставника "сине-гранатовых" The Independent.
Напомним, Вальверде не смог объяснить, почему он еще не обыгрывал Симеоне. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1