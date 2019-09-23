Вальверде рассказал, что думает о своем положении в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем с "Вильярреалом" рассказал, что думает о своем положении в команде. Об этом сообщает Marca.

"На тренеров всегда ложатся большие ожидания, особенно в "Барселоне", в этом нет ничего нового.

Сейчас я в таком положении, когда необходимы результаты. Тренер всегда в центре внимания. Мы должны оправиться.

Сейчас у нас не лучшие результаты в гостевых встречах, мы должны вернуться на победный путь", - сказал Вальверде.

Ранее сообщалось, что специалист может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится завтра, 24 сентября, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 по московскому времени.

В последнем туре Примеры "Барселона" проиграла в выездном матче "Гранаде" (0:2). Каталонцы занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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