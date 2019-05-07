Вальверде рассказал, как "Барселона" должна играть с "Ливерпулем" на "Энфилде"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Надо забыть о первой игре. Мы должны думать о том, что случится сегодня. Думать о результате недельной давности - это ошибка. "Барселона" должна играть так, словно это финал. Будет трудно, потому что болельщики на стороне соперника. Надо отдавать все силы. "Ливерпуль" может победить. Они проиграли всего раз в текущем розыгрыше АПЛ, и то в гостях. Думаю, нам будет не до расслабленности на поле", - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится сегодня на "Энфилде" в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча между этими командами завершилась разгромной победой каталонцев со счётом 3:0.

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