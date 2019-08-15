Вальверде рассказал, как проходит восстановление Месси после травмы

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Вальверде рассказал, как проходит восстановление Месси после травмы

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ходе восстановления после травмы аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

"Мы не собираемся рисковать ни кем из своих игроков, особенно Месси. Он не тренируется с командой. Мы подождем, его восстановление проходит хорошо", - приводит слова Вальверде AFP.

Таким образом, 32-летний Месси пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком". Встреча пройдет в Бильбао 16 августа и начнется в 22:00 мск.

В минувшем сезоне Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

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