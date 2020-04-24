Вальверде рассказал, каков Месси на тренировках "Барселоны"

Экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, каким бывает форвард сине-гранатовых Лионель Месси в тренировках.

"Лео обычный игрок на тренировках, у него есть большое желание побеждать. Месси чувствует большую ответственность за игру и клуб. Это передается команде и помогает быть всем на высоком уровне", - передает слова Вальверде sport.es.

Напомним, Вальверде возглавлял "Барселону" с 2017 до 2020 года.

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